Corte niega apelación a expresidente ecuatoriano Rafael Correa

Aunque es difícil de creer, era de esperarse.

“Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber.

No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí.#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/xUgQffbcF8

— Rafael Correa (@MashiRafael) July 20, 2020