“Ya no hay corrupción arriba”: AMLO lanza tercer spot por Segundo Informe de Gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer su tercer spot del Segundo Informe de Gobierno, en donde resalta que “se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba”.

El mandatario mexicano aseveró que “ya no es más que lo mismo” y que “por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados”.

López Obrador afirmó que desde los tiempos de Francisco I. Madero “no atacaban tanto a un presidente como ahora”.

“Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70 por ciento de los mexicanos está de acuerdo co la transformación. Y yo no voy a fallarles”, argumentó en el mensaje.