Sistema de filtración de parque de Xcaret succiona a menor; murió por hemorragia pulmonar

En el parque Xenses de Xcaret, un menor de edad fue succionado por el sistema de filtración de un cuerpo de agua artificial

En el parque temático Xenses, del grupo Xcaret, un menor de edad murió tras ser succionado por el sistema de filtración en un cuerpo de agua artificial.

Los hechos se registraron el pasado sábado 27 de marzo, cuando el niño de 13 años y su familia, proveniente de Durango, se encontraban en el mencionado parque.



El sistema de filtración se encontraba con la tapa abierta. Cuando el pequeño fue succionado, inmediatamente la familia se introdujo al agua y logró rescatarlo.

El menor fue trasladado de emergencia a la clínica Amerimed, donde fue estabilizado por el personal médico.

A pesar de los esfuerzos, el niño murió el domingo por una hemorragia pulmonar. El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense.

Por medio de un comunicado, el parque Xenses admitió la muerte del menor y manifestó sus condolencias a la familia.

En los más de 30 años que el Grupo tiene operando parques, nunca se había suscitado un acontecimiento semejante. Es importante resaltar que desde el momento del accidente el área fue asegurada y se han tomado medidas puntuales, como la presencia permanente de un guardavida. Estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias”, manifestaron.

Las autoridades no se pronunciaron sobre el caso y el padre del menor, Miguel Luna Calvo, denunció que lo presionaron para que firmara un perdón a favor del parque antes de entregarle el cuerpo del menor.

Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento. Me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”, expresó al medio Ya Es Noticia MX. “Nosotros lo que queríamos en ese momento era ya tener el cuerpo de mi hijo; en ese momento mi esposa y yo no pensamos en pelear nada, ella ya estaba sufriendo mucho, es una mujer muy bondadosa y me pidió no pelear, no queríamos pelear, ya queríamos quitarnos, y por eso les firmé”, agregó.

Manifestó que le pidió perdón a su hijo y manifestó que este caso no puede quedar impune, “es por eso que México no cambia, porque nunca se castigan las injusticias, lo que busco es que haya un responsable, esto no puede estar pasando, mi hijo de 13 años murió por negligencia del Parque; si esto no lo hacemos público, va a seguir pasando”.

Con información de López-Dóriga Digital