Video Senadoras pelean previo a inicio de sesión extraordinaria

Previo a la sesión extraordinaria del Senado de la República ocurrió un incidente en el que se vieron involucradas las senadoras del PAN, Martha Márquez, y de Morena, Antares Guadalupe Vázquez.

La legisladora Martha Márquez tomó la tribuna del Senado para ocupar el asiento de la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, y mostrar una pancarta mediante la cual exigía la aprobación del Ingreso Básico Universal y el abasto de medicamentos oncológicos.

En un video en sus redes sociales, la senadora criticó que el Gobierno Federal no ha hecho nada por la economía de México.

Nuestro país se esta cayendo a pedazos y el Senado no hace nada, de verdad, no ha hecho nada. Los niños con cáncer están muriendo y el Senado no hace nada”, expresó.