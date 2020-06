Video “Se va a cumplir nuestro pronóstico”: AMLO presenta datos ‘alentadores’ sobre la recuperación económica de México

“Se va a cumplir nuestro pronóstico y no es solo optimismo, sino que estoy revisando cifras y puedo adelantar algunas cifras”, señaló el presidente López Obrador en un video difundido hoy en redes sociales.

Adelantó que el próximo miércoles, en ocasión del segundo aniversario de su triunfo electoral, presentará un informe sobre la recuperación económica en México.

Desde Palacio Nacional, López Obrador informó que México está cumpliendo su pronóstico de caer en lo económico “como es natural” por la pandemia del COVID-19, pero que se mantiene también el estimado de “recuperación rápida”.

Siempre hablé de una ‘V’, de una caída, de tocar fondo y salir hacia adelante, pronto. Algunos analistas piensan que no va a ser una ‘V’, sino una ‘L, afortunadamente no va a ser así. Se va a cumplir nuestro pronóstico”, afirmó el presidente.

Recordó que en abril se perdieron 550 mil empleos de los trabajadores del Seguro Social; en mayo, destacó que la pérdida fue menor, pues hubo una reducción de 345 mil empleos.

Señaló que, en lo que va de junio, con datos preliminares, se han perdido 70 mil empleos.

¿Qué estoy pensando, qué es lo que deseo con toda mi alma? Además, me indican los datos que en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me refiero a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el Seguro Social, si no hay aumento, nos vamos a mantener. Vamos a mantener a 19 millones 500 mil trabajadores en el Seguro Social”, agregó el mandatario.