Video Responde Frida Guerrera a acusaciones de Marco Olvera en conferencia matutina

La activista y defensora de derechos humanos Frida Guerrera respondió a Marco Olvera, quien la acusó, sin una sola prueba, de estar financiada

Este miércoles ocurrió un enfrentamiento verbal entre la activista Frida Guerrera y un reportero durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Dicha discusión se suscitó entre la activista y periodista Frida Guerrera y Marco Olvera, luego de que él, quien se identifica como reportero del diario ‘Bajo Palabra’, solicitara a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, investigar a presuntos promotores del paro nacional de mujeres por recibir un presunto financiamiento, entre los que mencionó a la defensora de derechos humanos.

Aquí el PENOSO momento del "periodista" @MarcoA_Olvera quien pidió una investigación de la #UIF contra políticos y @DeniseDresserG y @Fridaguerrera pic.twitter.com/NTYM04Pie4 — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) March 4, 2020

La activista tomó el turno en la conferencia y, frente a López Obrador, rechazó dichas acusaciones del reportero de ‘Bajo Palabra’.

“No soy panista, ni priista, soy una mujer que lleva años luchando y dando voy a la gente que necesita ser escuchada. Desde el 2016, he estado documentado historias de mujeres y niñas asesinadas, haciendo investigación en torno al tema del feminicidio. No represento a nadie más que a familias, víctimas que necesitan justicia”, expresó.

“Habemos muchas mujeres periodistas que por el simple hecho de hablar de genero en este país somos atacados, desacreditadas como lo acaba de hacer este señor (Olvera). A mi nadie me financia, yo vivo como puedo, a mi nadie me paga por hablar de feminicidio. Yo me pregunto: a muchos de esos medios que hoy quieren gritar, de esos conservadores que se quieren montar en un tema tan lleno de sangre y de dolor como el feminicidio ¿dónde estaban ?”, refirió.

“No soy panista, ni priista, soy una mujer que lleva años luchando y dando voy a la gente que necesita ser escuchada”, así enfrentó la activista @Fridaguerrera al periodista que pidió investigarla https://t.co/EUMcGFpXq5 pic.twitter.com/Wa6nM0ovMo — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 4, 2020

Al finalizar la conferencia en el Salón Tesorería, Frida Guerrero increpó a Olvera por esta y anteriores declaraciones:

“Les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a sugerir que me investiguen a mi (…) la próxima vez apréndete mi nombre: Frida Guerrera”, refirió la activista, quien le expresó que él realizara y sostuviera su acusación.

Al terminar la #ConferenciaPresidente @Fridaguerrera le dijo a @MarcoA_Olvera: "Les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a sugerir que me investiguen a mi…la próxima vez apréndete mi nombre Frida Guerrera". pic.twitter.com/WiK8taaqBX — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) March 4, 2020

“No tengo por qué escucharte, te vine a contestar tu pregunta. Que te quede una cosa clara, yo no estoy apoyando el paro, revisa mi trabajo”, le apuntó.

Marco Olvera reviró: “¡qué bueno, te felicito! Que bueno que des la cara. Y si pedí esa investigación es a una autoridad, a la Unidad de Inteligencia Financiera”.

“¡Eres un tarado!”, refirió Frida Guerrera.

La defensora de derechos humanos @Fridaguerrera enfrentó al supuesto periodista Marco Olvera quien la acusó de estar financiada sin una sola prueba. pic.twitter.com/bxSCRG0mZz — Irving (@IrvingPineda) March 4, 2020

Con información de López-Dóriga Digital