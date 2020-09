Video “Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México”: Ricardo Anaya anuncia su regreso a la vida pública

El excandidato presidencial Ricardo Anaya apuntó que, con su regreso, buscará ayudar a construir un “mejor futuro para México”

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, anunció su regreso a la vida pública por medio de un video en sus redes sociales.,

Anaya Cortés apuntó en la grabación que buscará ayudar a construir un “mejor futuro para México”.

“He decidido regresar de lleno a la vida pública (…) Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México”, señaló.

“Perder una elección fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter (…) Me alejé de la política porque creí que era correcto darle un espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme hoy me trae de regreso”, recalcó.

Apuntó que el “desastre” en el gobierno de López Obrador “es evidente” tanto en la economía, inseguridad, corrupción, el manejo de la pandemia de COVID-19 y la política energética.

El excandidato presidencial panista aseguró que la primera oportunidad para enderezar el rumbo son las elecciones de 2021, y dejó en claro que “siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre”.

Más que oponer, el reto es proponer. No basta con alzar la voz y cuestionar al Presidente. Tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor. Si el camino trazado por esta supuesta Cuarta Transformación no lleva a ninguna parte, ¿cuál ofrecemos nosotros como alternativa?”, refirió.

Anaya Cortés anunció la salida de un libro con doce capítulos en donde compartirá su visión de los que consideró los principales problemas que aquejan al país, con su correspondiente video semanal.

Por último Ricardo Anaya informó que volverá a recorrer todo el país para retomar sus actividades.

“Vivimos momentos muy difíciles, pero México es mucho más grande que sus problemas. Yo tengo esperanza en que las cosas sí pueden mejorar. Estoy convencido de que puedes estar mejor, y acuérdate que cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Vamos a salir adelante. Nos vemos pronto”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital