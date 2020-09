Video Por segunda vez, atacan con “huevazos” a Fernández Noroña en Hidalgo

Por segunda vez, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, fue atacado con “huevazos” en un evento proselitista en el estado de Hidalgo. En esta ocasión, el repudio al legislador sucedió en Singuilucan, donde acudió para apoyar a la aspirante a la alcaldía de ese municipio.

El legislador estuvo presente en un evento de la candidata Ana Luz Arista y cuando recitaba su discurso, un grupo de personas comenzó a arrojar huevos mientras gritaban “Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo”.

Sus simpatizantes iniciaron una persecución a lo agresores, mientras el diputado pedía no agredirlos. “No los agredan, vienen a golpear, son los mismos hoy si me di cuenta. No los agredan, no caigan en la provocación”, dijo.