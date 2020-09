Video Arrojan huevos en Hidalgo contra Fernández Noroña; acusa a candidato del PVEM

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que Gerardo Fernandez Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), fue abucheado en el estado de Hidalgo y agredido con huevos.

Durante un acto de campaña del candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Huichapan, Alberto Endonio, los asistentes le gritaron a Fernández Noroña que “le faltan huevos”.

“Aquí estoy, no lo toquen, es un provocador ni caso le hagan”, menciona el legislador federal, mientras intenta cubrirse de los huevos y jitomates que le lanzan.

En el video también se muestra que algunos asistentes tratan de cubrirlo.

E legislador federal respondió “¡qué cobardes son, qué cobardes son!” a quienes le arrojaron huevos.

Férnandez Noroña acusó que fue enviado un presunto grupo de choque durante un mitin al que acudió en el municipio de Huichapan, para respaldar la campaña de Alberto Endonio a la alcaldía de la localidad.

El legislador petista responsabilizó al candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emeterio Moreno Magos.

“Hoy el candidato del Verde acaba de cavar su tumba y demostrar que no quiere al pueblo de Huichapán, sino apoderarse de la Presidencia para tratar así a los ciudadanos, intimidarlos, con violencia, pensar que de esa manera va a poder saquear al pueblo de Huichapan, no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a tolerar, esos tiempos se acabaron”, dijo el diputado, luego de que los agresores fueron retirados.