Video Monreal afirma que nunca se confrontará con simpatizantes de la 4T

Ricardo Monreal descartó entrar en confrontación con sus compañeros de partido y aquellos que apoyan al Gobierno actual, luego de que John Ackerman solicitara su remoción como coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

La experiencia histórica nos ilustra sobre los grandes movimientos transformadores, pero también demuestra que la lucha de facciones los destruye. Nunca me voy a confrontar con mis compañeras y compañeros del movimiento social que tanto nos costó construir. pic.twitter.com/Y0DpfPc5up

Monreal Ávila respondió a través de un video en redes sociales el señalamiento que hizo Ackerman en su contra por conceder al periodista Carlos Loret de Mola una entrevista.

Me parece que en este momento, lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento debemos buscar de qué manera podemos todos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa posCOVID”, dijo.

La noche de este martes, el investigador cuestionó al Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República “qué esperan” para renovar su coordinación.

"Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto"

Sin aludir directamente a John Ackerman, el senador afirmó que él continuará hablando y reuniéndose con empresarios y comunicadores de “distintas ópticas” y vertientes, dado que “como movimiento debemos ocupar todos los espacios”.

Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no voy a generar condiciones de confrontación con nadie. Si no lo hago con la oposición, menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento luchando por la Cuarta Transformación”, sentenció.