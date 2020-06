VIDEO México rebasa los 110 mil casos confirmados de COVID-19; van 13 mil 170 muertos

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 48 mil 822 casos sospechosos de coronavirus y 324 mil 897 personas han dado negativo para la enfermedad

La Secretaría de Salud dio a conocer este viernes que suman 110 mil 026 casos confirmados confirmados de COVID-19 en México, de los cuales 19 mil 015 son activos, mientras que hay 13 mil 170 muertos por la enfermedad.

Por entidad federativa, Ciudad de México, Estado de México y Baja California son las que encabezan la lista.

De acuerdo con la información oficial, el porcentaje de incremento en casos confirmados fue de 4.1 por ciento respecto al día anterior.

El número reportado de defunciones en las últimas 24 horas es de 625 pero esto no quiere decir que esas hayan ocurrido en ese tiempo, sino que se cargaron en ese lapso.

Semáforo de riesgo epidemiológico en rojo para la próxima semana

Tomando como base cuatro indicadores y utilizando el más alto, por entidad, los semáforos se mantienen de la siguiente manera:

Así, a nivel nacional, el mapa en México, muestra que se mantiene en semáforo rojo.

El semáforo nacional correspondería al color rojo por lo que las actividades quedarían de la siguiente manera:

Hugo López-Gatell especificó que el semáforo de actividades a nivel nacional se mantendrá en rojo pero que en cada entidad se deberán identificar las realidades de las localidades por lo que las autoridades locales identificarán las actividades que se podrán reanudar. Es decir, esto no se verá reflejado exactamente en cada entidad por lo que no deberá generar controversia.

Hizo un llamado a población vulnerable o a quienes conviven con población vulnerable a que en caso de que presenten fiebre, tos y dolor de garganta acudan rápidamente a recibir atención médica pues explicó que las personas están llegando demasiado tarde a los hospitales y en esos casos es poco lo que se puede hacer para salvar sus vidas.

Pidió no tener miedo al acudir al hospital pues entre más pronto se reciba atención se podrá atender de mejor manera.

“No se espere”, dijo.

Hugo López-Gatell explicó que las pruebas sobre COVID-19 no serán una parte indispensable de la nueva realidad pues explicó que el llamado pasaporte de salud no sería una medida factible para comprobar o no si una persona es inmune a la enfermedad.

Reiteró que las autoridades federales no recomiendan el uso de pruebas rápidas pues hay un alto porcentaje de falsos positivos.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

El Gobierno de México recomienda seguir las siguientes medidas de Sana Distancia para evitar la propagación del coronavirus:

Protección y cuidado mediante resguardo domiciliario, de las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo.

y otros grupos de mayor riesgo. Suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional.

en todo el sistema educativo nacional. Reprogramación de eventos de más de 100 personas.

de más de 100 personas. Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad.

que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Intensificar las medidas básicas de prevención.

También emitió las siguientes recomendaciones para el afrontar el confinamiento: