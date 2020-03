Video Marchan en Puebla para exigir seguridad a las mujeres

Foto de MariLoli Pellón.

“Calladita no me veo más bonita”, “Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata”, “Mi cuerpo no pide tu opinión, déjame caminar tranquila”, algunas de las consignas en Puebla







Dos contingentes de mujeres se unieron a una marcha mayor la tarde de este domingo en Puebla, que tiene como propósito exigir seguridad hacia las mujeres, ante la ola de violencia y feminicidios que ha vivido la entidad y el país. Fueron dos los puntos de reunión para esta protesta en la ciudad: en el mercado Hidalgo y a afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde llegaron cientos de mujeres vestidas con ropa de color morado y negra. #DiaInternacionaldelasMujeres en #Puebla @ALINA00505 pic.twitter.com/65hRAYsbM6 — Mari Loli Pellón (@MariLoliPellon) March 8, 2020 Se va caer, se va caer y abajo el patriarcado se va a caer, se va caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”, decían las asistentes al unísono afuera de la FGE de Puebla. Desde las 15:00 horas llegaron mujeres para esta congregación, en el marco del Día Internacional de la Mujer, rumbo al zócalo de Puebla, para pedir el esclarecimiento de los casos de feminicidios en la entidad. El Estado opresor es un macho opresor”, “No están solas, no están solas”, “Sí se ve, sí se ve, el apoyo sí se ve”, son otras de las frases que dicen las participantes mientras caminan por las calles de la ciudad. En cartulinas se puede leer: “Calladita no me veo más bonita”, “Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata”, “Mi cuerpo no pide tu opinión, déjame caminar tranquila”. #DiaInternacionalDeLaMujer en #Puebla @ALINA00505 pic.twitter.com/EAPhe0qoZg — Mari Loli Pellón (@MariLoliPellon) March 8, 2020 Asimismo, hubo decenas de mujeres que se reunieron en el zócalo de Atlixco, con el mismo fin: pedir seguridad hacia las mujeres. “Nos queremos vivas, libres, sin miedo”, dice una pancarta. #MarchaFeminista adelante 🙋‍♀️ pic.twitter.com/NSRXQxKwgT — Mari Loli Pellón (@MariLoliPellon) March 8, 2020