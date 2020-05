Video López Obrador y Beatriz Gutiérrez desean feliz Día de las Madres

Mientras que Beatriz Gutiérrez regaló una 'Fábula de flores' a todas las madres de México, el presidente López Obrador dedicó 'Amor eterno' de Juan Gabriel

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller enviaron una felicitación a todas las madres de México con motivo del Día de las Madres.

¡Feliz día de las madres! pic.twitter.com/zFpbOCacme — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 10, 2020

Desde Palacio Nacional, la pareja presidencial recordó la importancia de no visitar a las madres por la pandemia de COVID-19.

Si su mamá está lejos, por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria”, expresó Gutiérrez Müller.

Sin embargo, destacó, el no poder estar físicamente con las mamás no significa que no se les pueda reconocer. En este sentido, la escritora pintó un ramo de flores amarillas que tituló ‘Fábula de flores‘ para regalar a la distancia “porque tenemos que innovar”, aseguró.

Les deseo con mucho cariño que estén muy contentas, reciban llamadas de sus hijos, de sus nietos y que tengan un día feliz esperando los mejores tiempos”, finalizó Beatriz Gutiérrez.

Por su parte, el presidente López Obrador deseó un feliz días a todas las mamás, incluidas aquellas que “se nos adelantaron, que cerraron sus ojitos pero que nos dejaron su cariño, su amor”.

Su regalo fue la canción ‘Amor eterno‘ del cantautor Juan Gabriel, a quien aseguró haber conocido y a quien reconoció como un gran artista y extraordinario ser humano.

Con información de López-Dóriga Digital