Video Hay buenas noticias a pesar de los pesares… Vamos recuperándonos en lo económico: AMLO

El presidente López Obrador informó que se encuentra en Palenque, Chiapas para iniciar el lunes 1 de junio con el banderazo de las obras del Tren Maya

Esta tarde de sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se encuentra en Palenque, Chiapas para iniciar el lunes 1 de junio con el banderazo de las obras del Tren Maya.

Informe al pueblo de México sobre algunos indicadores económicos. pic.twitter.com/QdzMQZ1Nyj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 30, 2020

“Estoy en Palenque, estoy de gira todavía no de manera pública para esperar al lunes que ya voy a iniciar, termina una etapa del plan para domar la pandemia del coronavirus, va a iniciar una nueva etapa que ya que ya se dio a conocer a partir del lunes el primero de junio. Voy por carretera hacia Cancún a la península de Yucatán para dar banderazos en todos los tramos del tren Maya a partir del lunes”, dijo el presidente.

“Quiero desde aquí decirles que hay buenas noticias a pesar de los pesares, a pesar de que se cayó la economía mundial por esta pandemia, también por su nivel de fragilidad. Ya el modelo neoliberal, como lo he dicho en otras ocasiones, está en franca decadencia entonces se cae la economía mundial, nos afecta a nosotros, afecta a todos los países del mundo. Pero a nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo, de ahí vamos poco a poco recuperándonos en lo económico“, agregó el presidente.

Indicó que la depreciación del peso se recuperó, “nos pegó la crisis económica, se nos cayó el peso, pero ya vamos recuperándonos poco a poco. Llegó a costar 1 dólar más de 25 pesos, y el viernes ya estaba en 22.20 pesos por dólar”, dijo el presidente.

“Lo mismo en el caso del precio del petróleo, se cayó a menos 0 (-0), ya el último precio del 29 de mayo el barril de petróleo costaba 28.92 dólares, casi 30 dólares por barril”, indicó.

Indicó que tuvieron un aumento del 2.8 por ciento en términos reales en la recaudación de impuestos, pese a que la crisis de coronavirus.

Informó que Walmart pagó 8 mil 079 millones de pesos y FEMSA dio a conocer el viernes que reconocía una deuda con la Hacienda Pública por 8 mil 790 millones de pesos.

“También ya IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos, todo esto nos está apoyando. Yo quiero agradecer mucho a los directivos a los dueños de esas corporaciones por aceptar la convocatoria de que todos actuemos en conformidad con la ley, que se haga valer el estado de derecho, que no haya privilegios”, dijo AMLO.

Afirmó que el modelo que están aplicando les está dando resultados en beneficio de todo el pueblo.

Con información de López-Dóriga Digital