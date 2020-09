Video Feministas marchan con dirección a Garibaldi

Integrantes de colectivos feministas iniciaron una marcha la tarde de este lunes desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la despenalización del aborto.

Los incidentes violentos comenzaron cuando el contingente quedó encapsulado en el cruce de Balderas con Avenida Juárez.

Las manifestantes arremetieron contra las policías con bombas molotov y aerosoles.

Al sitio se presentaron miembros de la Brigada Marabunta, con lo que inició el diálogo con las autoridades. Los colectivos acordaron que avanzarán hasta la ‘Antimonumenta‘ contra los feminicidios, frente a Bellas Artes. La Brigada empleó un cordón de seguridad para evitar choques entre manifestantes y policías.

Cerca de las 17:37 h, otro grupo de manifestantes, que partió del Hemiciclo a Juárez, llegó a la altura de la ‘Antimonumenta‘. por lo que permanece cerrada la circulación en la zona.

Al llegar a la altura de Eje Central, el grupo de feministas que partió del Monumento a la revolución lanzó consignas contra las oficiales. “¡Fuera policía! ¡fuera policía!”, gritaron.

Cerca de las 19:25 h, las manifestantes marcharon con dirección a Garibaldi, policías siguieron a los contingentes por los costados.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México rechazó la existencia de cualquier acto de represión. Señaló que la policía solicitó a las inconformes entregar “cualquier objeto que pueda representar un riesgo en el desarrollo de una manifestación pacífica”.

Señaló que en este caso en particular las condiciones eran distintas, ante la presencia de un “grupo de conservadores“, haciendo referencia a los simpatizantes de FRENAAA que acampan en el Zócalo capitalino, “por lo que no podemos poner en riesgo a las mujeres que se niegan a entregar estos objetos ni a las personas que ejercen su derecho a la manifestación, a través de un plantón”.

Entendemos y apoyamos toda acción a favor del bienestar de las mujeres, pero no compartimos acciones violentas. Aquí no hay confrontación con policías: los elementos de seguridad no están respondiendo a las agresiones, lo único que solicitan es que se entregue el material que pueda causar daños para que prosigan pacíficamente su expresión”, concluyó.