Video Enfermero quema su uniforme tras denunciar influyentismo en aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el ISSSTE de Tepic

Daniel Guadarrama, un camillero que trabajó por ocho años en el ISSSTE de Tepic, Nayarit, renunció tras denunciar influyentismo en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

En un video que se hizo viral en redes sociales, Guadarrama aparece quemando su uniforme y señalando que, desde ese momento, se quitaba la camiseta de la institución.

“Me quito la camisa, porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador”, dijo.