Video Cliente agrede en Ciudad Juárez a empleado de pizzería

Un hombre insultó y agredió físicamente a empleados de una pizzería en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que le negaran el servicio por no portar cubrebocas.

Un video grabado por una empleada muestra el momento en el que el sujeto, apodado en redes sociales como #LordPizza, empuja a un cajero y amenaza con que “lo va a pagar”.

Instantes después, a base de groserías, el molesto cliente pide que le vendan una pizza, argumentando que ni siquiera es para él sino para sus hijas.

Yo no traigo nada contigo. Véndeme la pizza, es para mis niñas. A mí me vale tu pizza, véndeme la pizza”, insistió.

Al no obtener el producto, #LordPizza intentó arremeter nuevamente contra el cajero, aunque fue detenido por otros dos hombres, presuntos acompañantes suyos.

Después de viralizarse el hecho, el agresor, identificado como José Fernando, publicó en Twitter su versión de los hechos.

Explicó que el suceso ocurrió el pasado 25 de septiembre y que actuó de tal forma porque una empleada le advirtió con mala actitud que “si vas a entrar sin tapabocas no se te va a dar nada”.

Al solicitar hablar con el supervisor de la tienda, este también le expuso que no lo atenderían, a pesar de que ya se había puesto un cubrebocas.

El hombre intentó adquirir la pizza a través de sus amigos, a quienes los empleados de la pizzería también les negaron el servicio, al ver que iban de parte de él.

Yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando siempre es lo mismo, que se portan bien mamones. Y la neta no me dejé”, dijo.