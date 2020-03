Video AMLO firma certificados de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’

López Obrador apuntó que ni siquiera los que se titulan de doctorado reciben un certificado firmado por el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales una grabación en donde aparece firmando los certificados de los aprendices del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Firmando certificados para aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. pic.twitter.com/8HKeRJ6L5L — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 18, 2020

“Aquí me tienen los jóvenes del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro firmando sus certificados (…) Son muchos, me pasó bastante tiempo haciéndolo, pero me da mucho gusto, porque este certificado acredita que se formaron y es una carta de recomendación para que los ayuden y tomen cuenta, que les den empleo”, apuntó.

“No hay otros casos de estudiantes, ni siquiera los que se titulan de doctorado, que reciben un certificado firmado por el presidente, estos jóvenes (del programa) sí. Antes eran discriminados, les decían ‘ninis‘ que ni estudian ni trabajan. Ahora son 900 mil que están formándose, los felicito mucho”, expresó

“Me da gusto también que de los que se van recibiendo, los que van terminando su capacitación su formación la mitad se queda a trabajar en las empresas o los talleres donde estuvieron como aprendices y un 20 por ciento adicional manifiesta que quiere poner su propio negocio, su taller para emprender”, subrayó.

López Obrador que se les está ayudando a estos emprendedores por medio de créditos en el programa de “Tandas para el Bienestar”, y quienes no reciben el crédito se está haciendo una bolsa de trabajo para conseguir empleo.

Con información de López-Dóriga Digital