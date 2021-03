Valla en Palacio Nacional se puso para evitar que conservadores vayan a provocar: AMLO

López Obrador consideró como creativa y digno de mucho respeto la forma en que las mujeres pintaron las vallas como homenaje a quienes han muerto víctima de feminicidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se colocó la valla alrededor de Palacio Nacional para que los “conservadores” no vayan a realizar actos de provocación en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

"La valla se puso porque están muy molestos los conservadores, y son chuecos , muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar", dijo el presidente López Obrador sobre el cerco en Palacio Nacional. Más en: https://t.co/AJjCX15Eph pic.twitter.com/PQFHMpx4xC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 8, 2021

La valla se puso porque están muy molestos los conservadores, y son chuecos , muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar. No ellos, pero manipulan, tienen forma de hacerlo y cuentan también con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación, externó.

“Estaban pensando en vandalizar el Palacio Nacional, un poco lo que hicieron pero ahora más grande en la pasada manifestación. Mucha gente no se enteró porque los medios se reservan información, no informan completamente, ellos administran la información, deciden qué informa y que no informan”, expresó.

Lo que quisiera el conservadurismo es que se cayera en una provocación y en la trampa de la violencia. ‘¿Ya ven? gobierno represor, son iguales’, pero no, no somos iguales. El conservadurismo es sinónimo de autoritarismo, que no se olviden. El autoritarismo se alimenta del pensamiento de Hitler, del pensamiento de Stalin, de Franco, de Pinochet, eso es el autoritarismo”, resaltó.

Como ejemplo de lo anterior, el mandatario mexicano reprodujo, en dos ocasiones, el video donde explotó una bomba molotov cerca de la Puerta Mariana de Palacio Nacional en la manifestación por el #8M del año pasado.

Miren si no ponemos la valla, ¿qué pasa? No ponemos la valla y entonces hay que poner a mujeres y granaderos frente a frente, eso es poner la vida de quienes se están manifestando y también de servidores y servidoras públicas. Es prevenir, desde luego no hay ninguna limitante para manifestarse y nunca vamos a reprimir”, adujo.

López Obrador consideró como creativa y digno de mucho respeto la forma en que las mujeres hicieron un homenaje a quienes han muerto víctima de feminicidio, escribiendo su nombre en las vallas.

Eso es algo creativo, algo muy digno que merece mucho respeto el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia, eso es otra cosa”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital