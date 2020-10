Una cuestionada encuesta agudiza la división del partido de López Obrador

La cuestionada encuesta para renovar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agudiza la división del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, a menos de un año de las elecciones más grandes de la historia.

Militantes del partido más poderoso de México intercambiaron acusaciones este sábado tras la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) que mostró 25.34 por ciento de apoyo a Porfirio Muñoz Ledo, legislador y líder histórico de la izquierda, y 25.29 por ciento a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.

Aunque la división “es natural” en un partido, sobre todo en uno que nació en 2014 a imagen de López Obrador, el conflicto “definitivamente debilita” a Morena, explicó a Efe el consultor político Jorge Luis Hernández.

“Esta situación lo que pone en evidencia es que Morena en realidad no es un grupo homogéneo, es un grupo que está formado por distintas tribus”, expuso el politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proceso para renovar la dirigencia de Morena, que ahora lidera el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, causa polémica desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó una encuesta en septiembre para resolver las disputas por el control del partido.

Muñoz Ledo obtuvo 41.7 por ciento de las preferencias en la primera ronda aprobada por el INE frente al 27.1 por ciento de Delgado Carrillo y otros rivales.

Pero tras varias impugnaciones circuló un proyecto en el que el TEPJF pretendía tirar la segunda ronda de sondeos del 2 al 8 de octubre, aunque al final no lo votó.

Aun así, Muñoz Ledo, quien ha denunciado “cacicazgos” en el partido y tráfico de candidaturas, además de mostrarse crítico con políticas de López Obrador, cuestionó al titular del INE.

Su compañera de fórmula, la senadora Citlalli Hernández, resultó electa como secretaria general del partido, pero advirtió de “dudas e incertidumbre” por las diferencias entre las encuestas.

Ahora, el INE realizará una tercera encuesta entre los dos punteros, pero la fecha aún está pendiente.

López Obrador, quien fundó Morena para impulsar su candidatura presencial de 2018, pidió a los competidores aceptar los resultados de la encuesta.

No es perfecto el método, pero es la gente, es la opinión de los ciudadanos, no solo para el caso de Morena, para cualquier caso debería de hacerse así, o la elección abierta, pero todavía no hay la responsabilidad suficiente”, comentó el presidente el jueves, el último día del sondeo.