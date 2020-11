Tras represión de policías en Cancún, renuncia secretario municipal de Benito Juárez

Issac Janix Alanís, secretario municipal de Benito Juárez, renunció a su cargo dijo sentirse indignado por los hechos de ayer en la noche y pidió una urgente revisión del Mando Único

En su carta de renuncia difundida en redes sociales, Janix Alanís dijo sentirse indignado por los hechos de ayer en la noche y pidió una urgente revisión de la funcionalidad del Mando Único.

“Como miles de quintanarroenses, me siento profundamente indignado por la represión policíaca que tuvo lugar el día de hoy en el contexto de una manifestación de mujeres que demandan legítimamente justicia contra todos y cada uno de los feminicidios que están ocurriendo en nuestro Municipio”, detalló.

El Mando Único debe ser revisado por el Cabildo; se debe analizar su efectividad, y funcionalidad operativo, porque hoy pareciera que esta institución opera en contra de la sociedad y no a favor de ella”, recalcó.

Janix Alanís apuntó que no hubo Ministerio Público que diera cuenta del incidente: “mientras manifestantes y reporteros eran asediados por las fuerzas que tienen la responsabilidad de protegerlos, no existió presencia alguna de la Fiscalía, no hubo un solo perito ministerio registrando los hechos”.

Anoche, una protesta por los feminicidios de dos mujeres en Cancún terminó cuando la Policía Municipal reprimió a los manifestantes con disparos dejando como saldo tres personas heridas, entre ellos dos reporteros, ambos por disparos de arma de fuego.

