Transportistas bloquean carreteras de Veracruz; denuncian extorsiones de oficiales de tránsito

En diversas carreteras de Veracruz, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizaron una serie de protestas por presuntos abusos.

Señalaron de manera directa a autoridades viales y policiacas, así como el alza a combustibles y afectaciones por la inactividad en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la entidad (SCT).

Los camioneros cobran una tarifa de 20 pesos para dejar pasar a los automovilistas de las casetas donde mantienen sus protestas.

Jorge Ruiz Acosta, operador de AMOTAC, afirmó que “nosotros estamos exigiendo que nos abran la medicina preventiva en la ciudad de Veracruz para poder regularizar nuestras licencias que nosotros requerimos para poder manejar en carreteras federal”.

Necesitamos traer seguro médico y licencia vigente;,el gobierno ya nos dio una prórroga para poder trabajar así hasta diciembre, (…) el problema es que las empresas no nos da trabajo porque si no traes la licencia vigente no te pueden emplear porque si tienes un accidente el seguro no te cubre los daños”, agregó.