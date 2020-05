Tormenta Amanda provocará lluvias en siete estados

La Comisión Nacional del Agua pronostica que Amanda, tormenta tropical localizada en Guatemala, provocará tormentas en siete estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la tormenta tropical Amanda se localiza en tierra sobre Guatemala.

La Comisión Nacional del Agua pronostica que el meteoro provocará lluvias puntuales torrenciales en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Además, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Yucatán y Quintana Roo. Se espera que Amanda se mueva hacia el noroeste en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales; evitar que se formen estancamientos de agua; no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas; en tormentas eléctricas no utilizar aparatos electrónicos y no transitar por zonas inundadas.

Con información de López-Dóriga Digital