Tía de presunto asesino de Fátima narra confesión y captura de feminicidas

Irma Reyes, tía de Mario Alberto R. N., dijo no estar arrepentida por denunciar a su sobrino y a su pareja por el homicidio de la niña Fátima Cecilia

Irma Reyes, tía de Mario Alberto R. N., uno de los presuntos asesinos de la niña Fátima Cecilia, dijo sentirse avergonzada pero no arrepentida de haber denunciado a su sobrino y a su pareja por el homicidio de la menor.

En entrevista con Milenio, la mujer indicó que recibió y protegió a la pareja en su casa ubicada en el Estado de México “sin saber lo que estaba pasando. Me siento avergonzada, pero no arrepentida de haber hecho lo que hice, de haberlos denunciado”.

Reyes recibió en su casa a Mario Alberto con su esposa y tres hijos desde la tarde del pasado 16 de febrero, pero al enterarse del asesinato de la menor sintió mucho dolor y vergüenza, “porque es de mi sangre”.

Detalló que dejó de ver a su sobrino “como cuando tenía tres o cuatro años”, luego de que el padre del ahora detenido se suicidara.

“Nadie había vuelto a ver a Mario. Venía con los tres niños y la chica (Giovanna), y me dijo: ‘Soy yo, su sobrino Mario’. Entonces yo me acordé del hijo de mi hermano Pepe, que en paz descanse, y le dije: ‘Hijo, soy tu tía Irma, ¿te acuerdas?’. Me dio un abrazo y me dijo que eran sus hijos y su mujer. Me preguntó por cuartos en renta y le dije que se quedaran conmigo en la casa, pero me contestó que querían estar solos para no causar problemas a la familia”, explicó la mujer.

Agregó que fue hasta el miércoles 19 de febrero que tuvo acercamiento con ellos, tras ofrecerles vivir en la casa de sus hijos mientras conseguían un trabajo para rentar un cuarto.

“Ya no tuve acercamiento con ellos hasta el miércoles, cuando vi en la tele primero la foto de Giovanna, pero me quedó la duda. Luego, enseguida sacaron la de mi sobrino y luego luego lo reconocí”, detalló.

Indicó que tras verlos en la televisión los encaró y los cuestionó sobre el asesinato de la niña Fátima Cecilia.

“’¿Ustedes hicieron esa infamia? Están en la tele. ¿Ustedes fueron, verdad?’ Luego luego su reacción fue de aceptación. Mario dijo: ‘Yo no fui, fue ella’. Ella empezó a llorar: ‘Quiero que me ayude usted’, y le dije que lo que hizo fue algo muy grave, algo inaudito: ‘Tienes que entregarte, tú tienes hijos’, añadió.

La tía de Mario señaló que Giovanna aceptó que entre ambos la estrangularon con dos cinturones. “Me confesó que conocía a la niña y a la mamá. Pedí a Mario que se bajara con los niños para hablar con ella. Cuando él se va, Giovanna se me hinca y me pide ayuda porque él fue quien la mandó”.

Dijo que Giovanna le contó que “él siempre me decía que quería un ‘regalito’, una niña para que fuera su novia y que si no se la llevaba, él iba a hacerlo con mis hijas. Él le hace a la mariguana. Por eso me fui por Fátima. Yo se la llevé”.

Relató que tras abusar sexualmente de la menor, Fátima lloraba mucho, por lo que se espantaron y Mario decidió que la mataran. Reyes recordó que posteriormente le dijo a su hermana y a su cuñado que entregaría a la policía a Giovanna y a Mario.

“Él como que ya sospechaba me dijo: ‘Ya me voy, tía’. Y yo le dije: ‘Mira, hijo, sí la voy a llevar, pero acompáñame al monte. Ahí la vamos a dejar’. Y salí con los dos, caminamos, pero me daba miedo. En eso venían los municipales y les dije: ‘¡Ya, se acabó, hasta aquí llegó!’ Entonces ella se pone a llorar y él quiere irse, yo lo detengo de la cintura y le dije: ‘¡No, tú también tienes que pagar tu delito!’ Y me dijo: ‘¿Por qué me hizo eso, tía?’”, relató.

Sobre la recompensa de 2 millones de pesos para quien informara sobre la pareja, la mujer afirmó que lo único que quiere es que se haga justicia.

“Soy mujer, he sido violada. Tiene que haber justicia. Y no quiero lucrar con esto, yo no sé nada de si van a dar (una recompensa)…yo solo quiero que se haga justicia.

Los dos presuntos feminicidas de Fátima fueron detenidos el pasado miércoles en Isidro Fabela.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, afirmó que no hay ninguna duda de que Gladis Giovana C. H. y Mario Alberto R. N. son los secuestradores y asesinos de la niña Fátima Cecilia.

Con información de Milenio