Tenemos capacidad para enfrentar al coronavirus, asevera AMLO

Tras confirmarse el primer caso de coronavirus en México (COVID-19), Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que su gobierno está listo para hacerle frente a esta enfermedad.

En su conferencia matutina de este viernes, el presidente López Obrador señaló que la Secretaría de Salud informará diariamente sobre la situación del COVID-19 en México para no caer en falsas informaciones o amarillismos.

“Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, especialistas, hospitales, la capacidad para hacerle frente. En la medida en que se vaya presentando vamos a atender los casos”, dijo.

“Se habló de que iba a darse esta situación, lo informamos desde los primeros días, lo informó con mucha claridad Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud), estamos preparados. Que se explique con precisión sobre la gravedad del coronavirus. no es, según la información que se tiene, algo terrible, ni siquiera es equivalente a la influenza”, aseveró López Obrador.

“Vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo, diario se va a estar informando para evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que no exista una psicosis colectiva, hay quienes no actúan con ética. Decirle a la gente serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación”, reiteró el presidente de México.