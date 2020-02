Confirman primer caso de coronavirus en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que la segunda prueba al paciente con síntomas de COVID-19 en la Ciudad de México resultó también positiva

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de coronavirus (COVID-19) en México.

En la conferencia matutina de este viernes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que la segunda prueba al paciente con síntomas de COVID-19 en la Ciudad de México resultó también positiva.

Así que México confirmó esta madrugada su primer caso de coronavirus. Y hay un segundo posible caso en análisis. Más en: https://t.co/ACpU0P7GOe pic.twitter.com/0e8Cb4flEB — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2020

El subsecretario aseguró que el paciente, que viajó a Italia del 14 al 22 de febrero, tiene síntomas “indistinguibles” a los de un catarro y explicó que es “de muy bajo riesgo”, dado que es joven y “no tiene enfermedades previas”.

Cinco familiares de este varón que han tenido contacto directo con él están también “en estudio y aislamiento” en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), aunque por el momento no presentan condiciones médicas que en otras circunstancias ameritaran un ingreso hospitalario.

Además de ese caso ya confirmado en la capital mexicana, López-Gatell reveló que hay otro varón de 41 años, en Sinaloa, que también ha dado positivo en un primer análisis realizado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de esa entidad federativa.

Ese paciente, que estuvo en Italia del 16 al 21 de febrero, se encuentra aislado en un hotel a la espera de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) confirme los resultados en una segunda prueba cuyo resultado se conocerá a lo largo del día de hoy.

Ambos casos están relacionados con un mexicano residente en Bérgamo, en el norte de Italia.

El subsecretario de Salud informó también de que otros dos hombres que no presentaron síntomas están “en observación” por haber tenido contacto en principio con el mismo ciudadano mexicano afincado en Italia, uno en la Ciudad de México y otro en el Estado de México.

En el caso del crucero MCS Meraviglia que atracó en Cozumel, el funcionario federal apuntó que no hay COVID-19, solo Influenza, por lo que en próximas horas podrán desembarcar.

“Hacer un llamado a la población, (el COVID-19) no se puede contener, esto no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta la eliminación del virus. No es una enfermedad grave, el 90 por ciento son síntomas leves. Todos tenemos que actuar, la epidemias se contiene en la comunidad, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso”, señaló López-Gatell Ramírez.

