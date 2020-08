“Tendremos que vivir con el COVID-19 un año más”, advierte Arturo Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, llamó a aprender a lidiar con el COVID-19 al relanzar la economía y la vida social para minimizar el contagio

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, advirtió que aun en un escenario razonablemente optimista “tendremos que vivir con el COVID-19 alrededor de un año más”.

En un artículo sobre “La economía en tiempos del COVID-19” para The Washington Post, el funcionario federal describió a la crisis económica actual como la primera “por diseño de la historia”, al ser la primera que no se desencadena por algún problema en un mercado en particular sino porque los gobiernos y sociedades decidieron cerrar sus economías como medida para combatir la pandemia de COVID-19.

Al ser el SARS-CoV-2 un virus nuevo, continuó Arturo Herrera, la respuesta pública en el terreno económico se ha adaptado a la enfermedad.

Aquí les dejo este artículo que escribí en el Washington Post (@postopinion_es) sobre “La economía en tiempos del #Covid19”: https://t.co/ue2k6vs3C1 — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) August 10, 2020

Tomando en cuenta que no se regresará a la normalidad hasta que se haya ‘domado’ al virus, el secretario de Hacienda expuso que se han planteado tres opciones de solución al COVID-19: la inmunidad de rebaño, una vacuna y una cura. Viables hasta el momento las primeras dos.

Respecto a la inmunidad de rebaño, Herrera Gutiérrez señaló que en México se requeriría que casi 90 millones de personas se contagien, lo que podría implicar un alto número de decesos, lo que la descarta como solución.

La información sobre una vacuna contra el coronavirus apunta a que a inicios de 2021 podría haber una, sin embargo, para su despliegue a un porcentaje alto de la población se tendría que esperar hasta la segunda mitad del próximo año.

Aun este escenario razonablemente optimista implica que tendremos que vivir con el COVID-19 alrededor de un año más”, detalló Arturo Herrera.

Por ello, el funcionario llamó a aprender a lidiar con la enfermedad y relanzar la economía y la vida social para minimizar los riesgos de contagio.

Destacó que la reapertura de las actividades primordiales y los protocolos de sana distancia en el trabajo han permitido, tan solo en el sector de la construcción, se hayan recuperado casi 140 mil empleos.

El secretario Arturo Herrera explicó que las finanzas públicas y la política económica también debe adaptarse, y que debido a diferencias entre las economías avanzadas y las de ingresos medios, “no es lo mismo lanzar un programa de impulso fiscal cuando la tasa de interés es cero que cuando la tasa es del 6 por ciento”.

Advirtió que serán necesarios consensos, entre los actores relevantes, sobre el bienestar común y la responsabilidad colectiva.

Aunque tenemos un tema urgente como la pandemia, es el momento de empezar a retomar temas muy importantes que dominaban la agenda internacional antes de la misma, como la desigualdad, el cambio climático y los conflictos comerciales internacionales”, apuntó.

En este contexto, el secretario de Hacienda reiteró la importancia de que la reforma al sistema de pensiones sea aprobada en México para aumentar los recursos de los trabajadores al momento de su retiro.

Con información de The Washington Post