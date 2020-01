Suspenden a policías implicados en agresión a Alfredo Saldívar y su esposa

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu

— Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020