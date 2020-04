STPS intervendrá ante posibles abusos de empresas por COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá intervenir ante posibles abusos de empresas que se cometan durante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

“Si no se tiene justificación para los despidos o los trabajadores no reciben su sueldo y las empresas actúan con afán de lucro, debe intervenir la Secretaria de Trabajo”, dijo durante su conferencia matutina de este miércoles.

En este sentido, pidió a los empresarios que “haya conciencia” para que no despidan a sus trabajadores o les quiten sus prestaciones ante la contingencia por el COVID-19, aunque reconoció a las empresas que están apoyando a sus empleados.

“Celebro que esto se esté dando y hay otros en efecto que no se están portando bien, pero todavía es tiempo de rectificar, porque van a quedar muy mal”, aseveró.

López Obrador indicó que se busca evitar que se deteriore la economía popular por la contingencia del coronavirus COVID-19 en el país, “sin destruir nuestra base económica”.

“Al mismo tiempo cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en teorías macroeconómicas, sino que no se deteriore la economía popular, que atendamos la contingencia sin destruir nuestra base económica”, detalló.