AMLO pide atender emergencia por COVID-19 sin destruir base económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se busca evitar que se deteriore la economía popular por la contingencia del coronavirus COVID-19 en el país, “sin destruir nuestra base económica”.

“Al mismo tiempo cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en teorías macroeconómicas, sino que no se deteriore la economía popular, que atendamos la contingencia sin destruir nuestra base económica”, detalló.