Son los mismos en todos los frentes

Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado que la oposición formaría un frente común opositor.

Hoy, no se debe llamar a extrañado porque PRI-PAN-PRD lo hayan hecho, lo que en otras condiciones sería imposible de entender. ¡El PAN con el PRI! El primero que surgió para combatir al segundo, ahora se alían, olvidan, se abrazan.

Pero si faltara algo hay que agregar al PRD, supuestamente la izquierda que siempre fue opositora ideológica de ambos, aunque ya en 2018 formó alianza con el PAN. Pero nunca habían ido los tres.

El hoy Presidente fue en coalición en las tres ocasiones que buscó la presidencia. En 2006 con el PT y Convergencia, lo mismo que en 2012, y en 2018 alió a Morena con el PT y el PES.

Ahora, no había que ser muy sagaz para adelantar que la oposición se aliaría en su contra, la gran diferencia es que van todos juntos y con respaldo empresarial que ahora se hizo público al anunciar la unión con Sí por México. La otra diferencia es que no van por la presidencia, si no a quitarle a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y así impedir las grandes reformas que López Obrador comprometió para la segunda mitad de su sexenio.

A ellos les respondió en la mañanera de ayer, la más larga de todas, tres horas 12 minutos, yéndose a los procesos de 2006 y de 2012 y descalificando a los conservadores como corruptos y ladrones.

Yo apunto que el asociarse es un derecho, pero debemos entender que este grupo es un frente, no una alianza en el mejor de sus sentidos, porque lo único que los une es el interés electoral que maquillan como pragmatismo. Pero todos son los mismos, en un frente y en el otro, pero todos los mismos.

SOLA. La alcaldesa de Jamapa (Veracruz), Florisel Ríos Delfín, PRD, había denunciado al secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, que tenía temor que la mataran, y el gobierno de Cuitláhuac García, Morena, la desoyó. El miércoles por la noche la sacaron de su casa y ayer amaneció muerta. La ejecutaron. ¿Quién va a responder de este crimen por abandono?; NADA. Interjet declaró que el SAT le iba a ayudar no cobrándole los cerca de 4 mil millones de pesos sin cubrir. Me pareció raro. Pero Raquel Buenrostro salió de inmediato a desmentir: Sí, dijo, les vamos a ayudar, pero a que paguen todo lo que deben; y VACUNAS. El doctor Hugo López-Gatell me dijo ayer que la falta de vacunas tetravalentes contra la influenza se debe a que laboratorios Sanofi-Pasteur no ha cumplido. El punto es que estamos a 12 de noviembre, en la convivencia de efectos desconocidos con el covid-19 y no hay vacunas en la medicina privada. En la pública sí, la trivalente. Se está corriendo un riesgo sanitario por la falta de esa vacuna que siempre estuvo disponible en noviembre.

