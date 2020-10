Sin avances proceso contra Ovidio Guzmán a un año de agresiones en Culiacán

Contra Ovidio Guzmán solo existe una orden de detención con fines de extradición solicitada por Estados Unidos que no se ha cumplimentado

Ovidio Guzmán López, identificado como uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, continúa en libertad y sin ninguna orden de aprehensión a un año de su detención momentánea y liberación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha judicializado ninguna de las carpetas de investigación que hay abiertas contra Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Contra Ovidio Guzmán solo existe una orden de detención con fines de extradición solicitada por Estados Unidos y que aún no se ha cumplimentado.

El operativo fallido

El operativo del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, inició a las 13:00 h; Ovidio Guzmán llegó una hora después. Fue detenido antes de las 15:50 h y a las 19:49 h las tropas se retiran una vez liberado el hijo del Chapo.

Antes de las 15:50 h comenzaron las agresiones, y muchas de las tropas no lograron llegar a sus puntos.

La detención del hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa provocó numerosos enfrentamientos entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, así como bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes, una de las balaceras más fuertes se registró en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, en la zona de Tres Ríos.

El dispositivo de salida debió durar 25 minutos tras la detención de Ovidio Guzmán, la cual no se logró.

López Obrador ordena liberación de Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue él quien ordenó liberar al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán en el fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán el 17 de octubre de 2019.

El mandatario mexicano dejó en claro que dicha acción de liberación del hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, fue para que no se pusiera en riesgo a la población.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital