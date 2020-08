Si pandemia no cede en México es porque no queremos, lamenta Arquidiócesis

La Arquidiócesis Primada lanzó una dura crítica a la sociedad luego de que México se convirtiera en el tercer país con mayor número de muertes por COVID-19 a nivel mundial.

En su semanario Desde la Fe llamó a cuestionarse si se han acatado los cuidados necesarios para prevenir los contagios de coronavirus.

La Iglesia católica señaló que de las más de 52 mil vidas truncadas por la pandemia en México “hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y cuidado del otro”.

Agregó que aunque hace unos meses no se sabía con claridad cómo controlar la propagación del SARS-CoV-2 ahora se tiene claro cómo evitar que llegue a los más vulnerables.

Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque, como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible de la que tarde o temprano daremos cuenta a Dios”, lamentó.