Serán 45 millones de viviendas las que se censarán en México

Este lunes, inició en todo el país la edición 2020 del Censo de población y vivienda.

El Censo es un ejercicio estadístico que sirve para conocer la cantidad de personas que viven en el país. Con estas cifras, las autoridades pueden hacer mejor distribución de recursos así como ofrecer servicios básicos a la población de acuerdo con sus necesidades.

Al respecto del Censo, Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Pero, ¿cuántas casas visitarán y qué esperan contar?

El Censo está anticipando cerca de 127 millones de habitantes en nuestro país, no todos mexicanos, por cierto, porque cualquier persona, aunque haya nacido en el extranjero pero esté en territorio nacional, va a ser censada. El número final de habitantes en México lo vamos a tener el 4 de noviembre de este año”, puntualizó.

Explicó que serán parte de este ejercicio todas las personas que se encuentran en el país, incluyen extranjeros que vivan de manera permanente en México.

Todas las personas que residan habitualmente en el país serán censadas. Si son turistas, no, pero cualquier otra persona sí la vamos a contar

Una de las innovaciones que tendrá el Censo 2020 será la inclusión de una pregunta acerca de la afrodescendencia.

Dijo que, pese a que hay zonas en las que se complica el acceso por cuestiones de seguridad, ya cuenta con las medidas necesarias para la realización del mismo.

Debido a que todas las personas en el país serán contadas, Santaella explicó qué es lo que sucederá con quienes se encuentren recluidos en cárceles.

Nosotros no especificamos si son delincuentes o no, eso no se pregunta, con que nos digan cuántas personas viven en algún lugar, es suficiente.

En el caso de las personas en situación penitenciaria, no se les pregunta si son presos, tampoco les preguntamos su domicilio, únicamente viene el municipio de residencia, entonces se pone, por ejemplo, Tecámac porque no vienen datos personales. Se trata de una serie de preguntas muy básicas”.