Senador Joel Molina no se contagió en sesión donde se extinguieron fideicomisos: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que la muerte del senador morenista Joel Molina por COVID-19 no fue por haberse contagiado en la Antigua Casona de Xicoténcatl la semana pasada, donde se llevó a cabo la sesión para extinguir 109 fondos y fideicomisos, sino que ya tenía incubado el virus en su cuerpo.

Sobre los señalamientos de senadores por la actuación de la Secretaría de Salud, López-Gatell Ramírez dejó en claro que la Mesa Directiva de la Cámara Alta buscó a la dependencia para empatar los lineamientos sanitarios y no para ver el estado de salud de cada legislador.

“El Senado sesionó el martes pasado, fue una sesión larga en la sede antigua del Senado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado consultó a la Secretaría de Salud sobre protocolos sanitarios, ya lo conocíamos, los comparamos con protocolos para espacios públicos cerrados que la Secretaría de Salud estableció desde marzo y corroboramos que los protocolos son congruentes con las recomendaciones de la Secretaría de Salud”, dijo.

Hay dos elementos que son importantes: que el senador que perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado, el periodo de incubación es de cinco a seis días y el senador la propia noche ya tenía síntomas; lo segundo es la respuesta de la Secretaría de Salud al Senado no fue sobre el estado de salud de cada senador, lo que se consultó es que si el protocolo de seguridad era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria”, afirmó.

Al menos tres contagios de senadores y una muerte se registró tras la sesión maratónico que se llevó a cabo entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre en la Antigua Casona de Xiconténcatl, donde se extinguieron 109 fondos y fideicomisos.

La Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que a raíz de estos contagios fuero profundizadas las medidas de prevención sanitaria para garantizar la protección de las y los senadores, así como de todo el personal de apoyo y evitar posibles contagios por COVID-19.

Entre las medidas e encuentra la realización de pruebas PCR, por lo que no se permitirá el acceso a las sesiones a quien no cuente con su certificado negativo actualizado, además de que no habrá asesores y solo estarán en el Pleno la mitad de los legisladores, por lo que el resto estará en sus oficinas.

Con información de López-Dóriga Digital