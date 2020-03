Senado remitirá a la FGR información sobre micrófonos en oficina del PAN

La Jucopo en el Senado solicitará un barrido general en todo el recinto legislativo para prevenir cualquier presunto acto de espionaje

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores determinó remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la documentación relativa a los trabajos consistentes en la construcción y equipamiento de la nueva sede del recinto legislativo, así como los anexos suscritos por representantes del Senado relacionados con la colocación y ubicación del Sistema Parlamentario de Audio y Video.

Lo anterior, a propósito de los micrófonos hallados el pasado 5 de marzo en las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado y que estuvieron allí desde 2012 pero sin funcionar, de acuerdo con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara.

El objetivo, señaló la Mesa Directiva, es que se determine la viabilidad de que el material señalado coadyuve a las investigaciones de la FGR y se esclarezca el presunto espionaje al interior del recinto legislativo.

Este miércoles, las fracciones parlamentarias de la Cámara Alta alcanzaron acuerdos para restablecer la confianza, generar estabilidad y continuar con los trabajos parlamentarios, informados en un comunicado.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó la instauración de un código ético para que no se alimente en redes sociales el agravio entre senadores, además de que se solicitará un barrido general en todo el recinto para que se quite cualquier instalación en desuso o que ya no sirva, y se realice una auditoría en los equipos de cómputo que permita verificar que los equipos están limpios y que en este momento no pudieran servir para otro interés de espionaje.

Fue el pasado 5 de marzo cuando la bancada panista suspendió la sesión en el Senado, luego de que personal administrativo mostrara micrófonos hallados en las oficinas del grupo parlamentario.

Tras la denuncia, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) llegaron a las oficinas del PAN en la Cámara para realizar la investigación.

Producto de una reunión con la Mesa Directiva, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, tuiteó que “con la información que tengo en este momento, no hubo montaje”, aunque pidió esperar las conclusiones de la FGR.

Con información de López-Dóriga Digital