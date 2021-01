Segob buscará que Alianza Federalista regrese a reuniones virtuales sobre COVID-19

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que gestiona que los gobernadores de oposición que abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que regresen a las reuniones virtuales en las que se aborda la pandemia de COVID-19 y la estrategia de vacunación en contra de esa enfermedad.

Me gustaría que los señores gobernadores que no están presentes y que no forman parte de la Conago se conectaran, creo que es muy importante que estén sus equipos de trabajo o ellos o todos escuchando opiniones, recomendaciones, sugerencias de todos quienes aquí participamos”, manifestó.