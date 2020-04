Sedena presenta denuncia contra página que ofrecía liberación de cartilla militar

La Sedena interpuso una denuncia contra una página web que ofrecía liberar la Cartilla Militar, e instó a no hacer caso a páginas que no sean oficiales

Después de que varios medios de comunicación y usuarios de redes sociales afirmaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) liberaría la cartilla militar a aquellos que ayudarán mediante el plan DN-III-E contra el COVID-19, la dependencia desmintió dicha información.

“En relación a la información que ha sido difundida en medios digitales y redes sociales sobre el supuesto ofrecimiento de liberación y entrega de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, por parte de esta institución, se informa que citadas publicaciones son FALSAS; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional ya efectuó la denuncia respectiva ante las autoridades correspondientes”, refirió en un comunicado.

#Comunicado La Secretaría de la Defensa Nacional denuncia páginas apócrifas https://t.co/5oPac7AOYj — @SEDENAmx (@SEDENAmx) April 27, 2020

La Sedena pidió a la población hacer las denuncias correspondientes cuando detecten alguna ilegalidad o información falsa en redes y medios digitales; además instó a no hacer caso a páginas que no sean oficiales para que no se cometan fraudes o extorsiones.

“A la población se le pide evitar hacer uso de páginas no oficiales, para no ser víctima de fraudes o extorsiones por parte de la delincuencia organizada, al suplantar los portales digitales oficiales.”

La Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de la población la dirección electrónica de la página de esta dependencia y cuentas de redes sociales oficiales para obtener información oficial.

Con información de Notimex