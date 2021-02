Secretaría de Salud actualizará lineamientos de atención a pacientes COVID-19

La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal actualizará los lineamientos de atención clínica para pacientes de COVID-19, en los que se espera la inclusión del uso de Ivermectina y Azitromicina.

Un panel de especialistas, detalla la SSa, se ha dado a la tarea de revisar la evidencia científica internacional así como los resultados de intervenciones realizadas a nivel nacional, para mejorar el tratamiento de pacientes que requieren atención en primer nivel y cuidados hospitalarios.

Dicho panel está integrado por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad coordinados por la CCINSHAE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y Secretaría de Marina (Semar).

Los Lineamientos de atención clínica para personas con COVID-19 se publicarán en la página oficial coronavirus.gob.mx una vez que estén listos.

Respecto al uso de Ivermectina, el doctor José Luis Durán, coordinador de Planeación y Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, afirmó que el uso del fármaco tiene sustento en evidencia científica.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el doctor Durán Arenas reconoció que el efecto profiláctico de la Ivermectina debe ser evaluado, pero apuntó que su eficacia en etapas tempranas de la enfermedad ha sido certificada en cerca de 23 estudios.

Hay efectos positivos no solamente en que no dé la enfermedad sino en el hecho de que evita que se progrese en la enfermedad, que no pase a etapas más severas. Y sobre todo hay un estudio ya en donde se demuestra que hay un impacto fuerte en la mortalidad”, sostuvo.