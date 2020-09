Se utilizó plataforma Clip para evitar “sobrecitos y bolsas”, asevera Margarita Zavala

MargaritaZ avala, dirigente de México Libre, señaló que esto fue garantizar la transparencia y bancarizar las aportaciones

Margarita Zavala, dirigente de la organización México Libre, dejó en claro que utilizó la plataforma Clip para captar aportaciones de simpatizantes y evitar los “sobrecitos y bolsas“.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a México Libre siendo el principal argumento la dificultad para identificar con toda precisión el origen de 8.18 por ciento de sus recursos.

En una conferencia virtual con simpatizantes, Zavala Gómez del Campo señaló que esto fue garantizar la transparencia y bancarizar las aportaciones.

“Precisamente porque hemos querido ser transparentes para evitar sobrecitos y bolsas, la idea siempre es que sea bancarizado y por eso utilizamos el Clip”, argumentó.

Apuntó que el INE avaló dichas aportaciones porque estaba bancarizado, aunque le pidió más datos,.

“Y dijo (el INE) ´bueno sí está bien porque está bancarizado, pero dame más datos´ y fíjense lo que les dimos: el boucher del clip, les dimos la credencial de elector del donante, pero además les dimos una carta, bajo protesta de decir verdad, de quién era el donante y que esa era la donación, y ya después, decidieron, aun cuando ya nos habían dicho que con eso era suficiente, después decidieron que no y nos multaron y no bastando eso, por supuesto impugnamos la multa; nos dicen que son de origen desconocido, y no, no son, están totalmente identificados los donantes, al principio, durante el proceso”, argumentó.

La dirigente de México Libre apuntó que la sesión del INE de ayer “fue realmente una de las sesiones más vergonzosas para el país” y que tienen todos los elementos para impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral.

Hoy, Ciro Murayama, consejero del INE y quien votó en contra de que México Libre se convirtiera en partido político, apuntó que la plataforma Clip no permite ser utilizada por partidos políticos.

La propia empresa clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el @INEMexico Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo $1 millón de pesos por clip.https://t.co/PbFudVIgou pic.twitter.com/bxBo8y8Tij — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 5, 2020

“La propia empresa clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el @INEMexico”, aseveró en redes sociales.

Con información de El Universal