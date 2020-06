¿Se pierden los puntos Infonavit si se deja de trabajar?

El presidente López Obrador informó que derivado de la emergencia por COVID-19 cerca de 900 mil trabajadores inscritos al IMSS se quedaron sin empleo

El jueves de la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 cerca de 900 mil trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se quedaron sin empleo, pero esto no significa que se pierdan sus puntos del Infonavit.

Si eres dado de baja en el IMSS y luego te vuelven a dar de alta no se eliminan tus puntos del Infonavit; conservarás los que corresponden a los rubros de edad, salario y ahorro en el saldo de la Subcuenta de Vivienda”, informó el organismo.

Sin embargo, tus bimestres de cotización continua serán afectados, pues la puntuación de un trabajador se calcula con base en su edad y salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua, señaló.

Cabe recordar que el máximo puntaje son 116 y el monto de crédito no depende del puntaje si no de tu precalificación, que considera tu edad y salario, tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua que has tenido.

