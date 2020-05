Se han entregado 740 mil créditos a la población para enfrentar crisis por COVID-19

Hasta el momento el Gobierno de México ha entregado un total de 740 mil 709 créditos mediante siete programas sociales que buscan paliar los efectos negativos económicos generados por la pandemia del coronavirus COVID-19, informó Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que de abril a mayo se han entregado los apoyos de Créditos a la Palabra, Créditos Solidarios del IMSS, Tandas del Bienestar, Créditos personales del ISSSTE, Créditos para vivienda FOVISSSTE, Créditos para vivienda INFONAVIT y Créditos de nómina FONACOT que equivalen a 44 mil 721 millones de pesos.

Sobre este, tema el presidente López Obrador aseguró que “se está haciendo algo único, porque se están destinando muchos créditos para el pueblo, es algo que es inédito porque son créditos a la palabra, que implica confiar en la honestidad de nuestro pueblo mexicano”.

“Se está fortaleciendo la economía de abajo hacia arriba, antes frente a una crisis se rescataba a los de arriba, empezaban por las cúpulas, las grandes corporaciones, o los rescataban, es decir se convertían las deudas en deuda pública, o les condonaban los impuestos y abajo el pueblo no era tomado en cuenta”, refirió.

“Les recuerdo que estamos en la pirámide social atendiendo de abajo hacia arriba al 70 por ciento de los mexicanos, esto llega desde los más pobres hasta la clase media-media, y el 30 por ciento, que son los que tienen más ingresos, se benefician también porque si hay justicia hay paz, la paz es fruto de la justicia. Puede haber crisis económica pero si están inyectando apoyos abajo ellos no dejan de aumentar sus ventas y eso lo podemos probar, aún en situación de crisis la gente está manteniendo su poder de compra”, dijo.

“Ese es el modelo nuevo que se está aplicando, cómo nos beneficiamos todos, nos beneficiamos porque no hay corrupción, si no hay corrupción no hay desigualdad económica social, la corrupción es lo que produce la desigualdad económica y social, es lo que ha generado en México la pobreza, es lo que desató la inseguridad y la violencia. Nos beneficiamos todos con este modelo, es un modelo económico con dimensión social y humanista pata sentirnos todos satisfechos”, destacó.