Se burlan de Epigmenio Ibarra en Twitter por usar foto del Ejército de Guatemala en publicación sobre lluvias en México

Epigmenio Ibarra, periodista y productor de Argos, publicó en Twitter una fotografía del Ejército de Guatemala al hablar sobre labores de rescate por las lluvias en el sureste de México.

En su tuit se comparte el enlace a una nota del medio La Jornada en el que se informa sobre la presencia de fuerzas federales en zonas desde Chiapas a Veracruz afectadas por las lluvias.

“Intentan descalificarme porque me equivoqué con un tweet. Reconocí mi error. Ofrecí disculpas. Nadie pagó con su sangre o con su libertad mi error. No salí a decir que mi mano izquierda no sabe lo que hace mi mano derecha… Nos vemos en el PaseDeLista 9pm #ErradicaremosLaImpunidad”, escribió posteriormente ante las burlas y críticas que recibió por el error.