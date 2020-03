Se anticiparían acciones de escenario dos de coronavirus en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que se anticiparán acciones para proteger a los ciudadanos ante el coronavirus.

En conferencia de prensa para actualizar el número de casos de COVID-19 en México, el funcionario señaló que ante la escalada en el número de casos registrados en un día, “esto ya representa en este momento de transición rumbo al escenario dos“.

¿Ya estamos en estado dos? La respuesta es no, porque no se cumplen todas las características del estado dos, pero como acabo de explicar esto no es blanco y negro, sino que esto es progresivo”, señaló López-Gatell.