Santa Lucía, una obra de clase mundial: Sedena

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero constructor del Aeropuerto de Santa Lucía, aseguró que dicha terminal aérea será una obra de clase mundial que será terminada en tiempo y forma para el 21 de marzo de 2022, tal y como lo ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, el general ingeniero detalló que Santa lucía es el mejor ejemplo de una “obra pública en estado puro”.

Vallejo Suárez apuntó que el aeropuerto será una gran obra de ingeniería, razón por la cual se se tiene la instrucción del presidente de la República de proteger el proyecto.

“Nosotros ejecutamos obra del Estado mexicano sin utilidad, con presupuestos fijos y tiempos inaplazables, donde no hay lucro, donde el único fin que perseguimos es el deber de haber cumplido. No nos saldremos del costo que tenemos autorizado en la cartera de inversión y lo ejecutaremos en el tiempo establecido. Estamos comprometidos y trabajando”, expresó.

El ingeniero afirmó que el presidente López Obrador giró la instrucción a toda Sedena que se proteja el proyecto, con el fin de que no se acerquen las grandes constructoras voraces, los grandes políticos.

“Hemos tenido toral independencia técnica y presupuestal. Es un gran reto de ingeniería y que debemos de cumplir”, refirió.

Detalló que se tienen trabajando en dicho proyecto a mil efectivos militares y 8 mil 900 trabajadores civiles, quienes trabajan en tres turnos.

No obstante, señaló que se espera que en unas cuantas semanas se alcance una fuerza de trabajo de 16 mil personas.

“No hay reflectores, no apareceremos en Tratados de ingeniería o arquitectura, pero estamos donde se requiere, donde hay obra pública qué hacer donde las constructoras no quieren ir por problemas de inseguridad, porque no hay utilidad suficiente o empresas han abandonado la obra”, apuntó.