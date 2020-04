San Miguel de Allende rompe con tradición de 200 años de celebrar Viacrucis

Después de más de 200 años de celebrarlo, la parroquia de San Miguel Árcangel, en San Miguel de Allende, no realizará este Viernes Santo la ceremonia de Viacrucis debido a la pandemia de coronavirus, explicó el párroco José Manuel Briones Padrón.

Año con año, la representación reúne miles de turistas en la ciudad guanajuatense,

No vamos a tener Viacrucis, solamente una sola estación que vamos a rezar , y mucha gente en comunidades lo hacen en sus hogares, siguiendo las imágenes, las 14 estaciones ”, indicó.

El cura señaló que durante toda su vida eclesiástica nunca había presenciado el cierre de las iglesias.

Según explicó, solo se rezará una sola estación en el atrio de la iglesia, durante cinco minutos le dedicarán la ceremonia al Viacrucis para evitar permanecer reunidos mucho tiempo afuera del templo.

Añadió que la feligresía y él mismo sienten temor de lo que está sucediendo a nivel mundial.

En la iglesia de San Miguel Arcángel se han cancelado por lo menos 20 bodas, lo que les ha significado una merma importante en sus ingresos.

Sí nos ha afectado, porque ustedes saben que aquí en la parroquia se hacen muchas celebraciones de bodas, matrimonios de fuera, muchas del extranjero, de fuera del país” expresó.

“Cuando asiste la gente aquí a la eucaristía, el 80 por ciento de la gente es de fuera; el 20 por ciento es de aquí de San Miguel de Allende. La iglesia vivimos de la caridad, la iglesia vivimos de las celebraciones y al no haber celebraciones, no haber, no hay absolutamente nada”, puntualizó.