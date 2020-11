Sabina Berman acusa a John Ackerman de adueñarse de programa ‘John y Sabina’ en Canal 11

Y te reitero:el programa del CanalOnce no es tuyo, sino del país, y yo cumpliré con honor mi contrato. Agrego también lo que ya te dijeron en otras partes: la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar, aprende a comportarte según acuerdos y contratos –y c cordialidad.

— Sabina Berman (@sabinaberman) November 8, 2020