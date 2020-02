Rosa María Ramírez se convierte en la primera directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM

La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Rosa María Ramírez Zamora como directora del Instituto de Ingeniería para el periodo 2020-2024

La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Rosa María Ramírez Zamora como directora del Instituto de Ingeniería para el periodo 2020-2024, primera mujer en dirigir ese instituto.

“Es un honor y un gran reto ser la primera mujer que representa la Dirección del Instituto, con tantas personalidades para hacer cosas muy grandes. Mi designación marcará un hito en la historia de esta entidad, pues lo que cuenta son las capacidades, la trayectoria y la propuesta de un buen plan de trabajo”, afirmó Ramírez Zamora.

Al darle posesión del cargo, el coordinador de la Investigación Científica, William Lee, destacó dos temas relevantes para este periodo: la necesidad de aprovechar las capacidades de manera transversal y multidisciplinaria, e incursionar en áreas de ingeniería moderna, que el Instituto no ha desarrollado a profundidad.

“Pero que podrían tener un enorme impacto a nivel nacional en áreas como inteligencia artificial, materiales y medio ambiente”, puntualizó Lee.

Instó a la comunidad de Ingeniería a mantener y mejorar la productividad científica reportada en revistas indizadas o productos considerados para estos fines; asimismo, a buscar mayor colaboración con otras dependencias del subsistema, fortalecer los programas de licenciatura y posgrado para incrementar el número de graduados, y continuar con el apoyo a sedes foráneas para que desarrollen proyectos locales.

En su oportunidad, Ramírez Zamora planteó la importancia de tener un consejo directivo que ofrezca pautas a seguir en las líneas de investigación.

Además, resaltó la importancia de la participación de expertos nacionales e internacionales de las áreas académica, empresarial y gubernamental para delimitar el rumbo de las investigaciones que desarrollarán los jóvenes, quienes a su vez propondrán nuevas líneas en busca del progreso de proyectos complejos, como las ciudades inteligentes.

“Tenemos mucho para dar no solo en beneficio de nuestros académicos, sino de los alumnos; no podemos permitir que vengan estudiantes extranjeros con mayores competencias y que los nuestros no puedan competir con ellos. Es una labor sólida encaminada a la formación de recursos humanos, donde el uso de tecnologías enriquecerá a nuestra comunidad, al igual que la utilización de infraestructura y centros que podemos aprovechar a través de alianzas”, resaltó.

La titular del Instituto de Ingeniería enfatizó que cuentan con la experiencia para compaginar todos los esfuerzos, para hacer un trabajo conjunto en el que confluyan los investigadores del propio Instituto con los de la UNAM en general.

“Desde la Dirección abriré los foros para propiciar los medios y oportunidades para que cada quien encuentre posibilidades de colaboración”, dijo Ramírez Zamora.

Trayectoria

Rosa María Ramírez Zamora es ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM, maestra en Ingeniería sanitaria por la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes, Francia, y doctora en Ciencias Químicas aplicadas al Tratamiento de Aguas por la Universidad de Rennes I.

Sus principales temas de investigación se basan en la aplicación directa e indirecta de residuos industriales, en el desarrollo y evaluación de nanomateriales, como adsorbentes y catalizadores para el tratamiento de agua y aire.

Sus contribuciones se centran en el establecimiento de las principales reacciones que se desarrollan en la remoción de contaminantes emergentes en agua.

Cuenta con más de 120 artículos publicados o aceptados en revistas y en memorias de congresos internacionales y nacionales, con cinco capítulos de libros sobre el desarrollo y aplicación de procesos fisicoquímicos avanzados para el tratamiento de agua y aire.

Posee seis patentes nacionales y tres solicitudes de registro de patente en trámite.

Ha desarrollado labores docentes de manera continua en el Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química y Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM.

Ha dictado diversos cursos y diplomados sobre procesos fisicoquímicos para el tratamiento de aguas a profesionales del área y ha llevado a cabo la tutoría de siete doctores en estancias posdoctorales en el tema.

Ha dirigido 85 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, varias con mención honorífica.

Por su trayectoria académica recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2009.

Es acreedora a más de 12 premios y distinciones: Premio León Bialik a la Innovación Tecnológica en las ediciones de 2011 y 2016, y el Premio a la Innovación Cemex 2014.

Ha sido la directora técnica de un congreso de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales y fue miembro del Comité Técnico y Científico de dos congresos internacionales, organizados por la International Water Association.

Ha participado como evaluadora de becas de programas de posgrado y de proyectos del Conacyt, así como de artículos de revistas internacionales, entre las que destacan: Water Research, Chemical Engineering Journal, Environmental Enginering Science, Journal of Hazardous Materials.

Es miembro de la IWA, la FEMISCA y el CYTED-Red Iberoamericana de Adsorbentes para la protección ambiental.

