Romo o la certidumbre perdida

Las declaraciones que Alfonso Romo me hizo ayer serán calificadas como 'negativas' por la clasificadora presidencial

En el análisis de la mañanera, como en el Covid, hay falsos negativos y falsos positivos. Florestán.

Esta columna la voy a entrecomillar antes de que la clasificadora presidencial la marque como negativa y se lo reporte, lo que me tiene sin cuidado. ¿O me debo cuidar…?

Me refiero a las declaraciones que me hizo ayer el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, sobre la crisis económica y la necesidad del capital privado como un elemento esencial de la recuperación.

Con el estilo claro que tiene, Romo me dijo que dado que la inversión pública está restringida, etiquetada en los proyectos (prioritarios) del presidente, lo único que nos queda es la privada, que es el 87 por ciento del total.

Reconoció que esa inversión privada no se ha dado en los casi dos años de este gobierno, y que sin ella no hay crecimiento, ni combate a la pobreza, ni bienestar, ni ingreso fiscal ni economía moral que se sostenga.

Y agregó que para lograrla es fundamental contar con certidumbre; certidumbre legal, normativa y de seguridad, esencialmente, me dijo, la legal y la normativa, lo que hoy no existe en el sector energético y añadió: sin una política energética transparente y clara no vamos a tener la modernidad que se necesita para tener una planta industrial competitiva. Lo que no haga México no nos lo va a dar el T-MEC. Nos falta quitar ciertas cosas para dar una contundencia tal, que convierta a México en un paraíso de inversión. Tenemos que decir: estas son las reglas del juego y de aquí en adelante no va a haber ningún cambio y en eso estamos trabajando.

En fin, que el jefe de la Oficina de la Presidencia fijó más puntos, que serán calificados como negativos por la revisora oficial, pero por hoy se me acabaron las comillas.

Mañana tendré más.

RETALES

MENSAJE.- Al tomar protesta a jueces y juezas de distrito, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dejó este mensaje: que tendrán la valentía necesaria para mantener su independencia y defender los derechos humanos. Esto cuando este jueves el pleno de Corte defina si es constitucional o no, como sostiene el proyecto del ministro Luis María Aguilar, la petición presidencial de hacer una consulta popular para juzgar a sus antecesores; DUDA.- ¿Por qué todos los fines de semana se reduce el número de contagios y muertes por coronavirus? Según el reporte de anoche, fallecieron 173, para sumar 76 mil 603 muertos. El viernes el saldo fue de 405. Algo no se debe estar contando; y PROVOCACIONES. Hay quienes parecen estar entrenando para la marcha del viernes por los 52 años de la matanza de Tlatelolco. El sábado fue por los seis años de la noche de Iguala, el domingo, integrantes de grupos anarcos se enfrentaron a la policía de la Ciudad de México y ayer otra vez. Desde hace años, las marchas por el 2 de octubre han sido marcadas por los vándalos. Esta vez irán reforzados.