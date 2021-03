Confirma AMLO denuncias contra Romero Deschamps por 309 mdp

El presidente López Obrador afirmó que Carlos Romero Deschamps tiene denuncias en la FGR por depósitos que suman 309 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por depósitos que suman 309 millones de pesos.

Lo anterior fue revelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en la conferencia matutina, información que le fue proporcionada directamente por la Unidad de Inteligencia (UIF).

Hay dos denuncias en la Fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera, por depósitos de 309 millones de pesos contra Romero Deschamps”, aseveró el mandatario mexicano.

Tanto en caso de Romero Deschamps como en otras denuncias en la conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal pidió esperar los resultados de las investigaciones de la autoridad correspondientes.

“Esto no es tribunal para linchar a nadie o para hacer un juicio sumario, se garantiza el derecho a la libertad de expresión”, adujo

Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad. O sea, no podemos condenar a nadie sin prueba. Es más, la misma Constitución protege a los ciudadanos sobre este tema”, subrayó.

López Obrador dejó en claro que “se presentan las denuncias porque hay una instrucción que yo he dado de que toda dependencia de que tenga conocimiento de un presunto ilícito tiene que de inmediato presentar denuncia. Ni siquiera hace falta que me consulte para no ser encubridores o cómplices”.

El pasado 16 de marzo, López Obrador le pidió su renuncia a Romero Deschamps como trabajador activo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente mexicano afirmó en dicho momento que la decisión de Romero Deschamps fue “por voluntad propia“ y no por presiones del Gobierno Federal.

“Lo hace por voluntad propia y por un exhorto que le hicimos, de que aunque fuese legal. Sí así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral”, argumentó.

